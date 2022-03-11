‏‫"إمارة مكة" تتوقع الانتهاء من إزالة 22 حياً عشوائياً قبل رمضان

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية، والتي يبلغ عددها 34 حياً وفق المواعيد المعلن عنها سابقاً، وتشمل الإزالة بتاريخ (12 مارس) أحياء: "النزهة، والسلامة، ومدائن الفهد 2"، ومن المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حياً عشوائياً، قبل حلول شهر رمضان.
وأكدت إمارة مكة أن لجنة العشوائيات بجدة توقف أعمال الإزالة في شهر رمضان المبارك، وسوف تستأنف أعمال الإزالة لـ 12 حياً المتبقية بعد الشهر المبارك والتي تشمل عدداً من الأحياء وهي "بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل، الفضل، أم السلم، كيلو14 الشمالي".