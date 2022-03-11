‏‫"إمارة مكة" تتوقع الانتهاء من إزالة 22 حياً عشوائياً قبل رمضان

وأكدت إمارة مكة أن لجنة العشوائيات بجدة توقف أعمال الإزالة في شهر ‫رمضان المبارك، وسوف تستأنف أعمال الإزالة لـ 12 حياً المتبقية بعد الشهر المبارك والتي تشمل عدداً من الأحياء وهي "بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الرحاب، العزيزية، الروابي، الربوة، المنتزهات، قويزة، العدل، الفضل، ‏‫أم السلم، كيلو14 الشمالي".