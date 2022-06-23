"إمام الدعوة العلمي" ينظم الدورة العاشرة بمكة لكبار العلماء

ينظم مجمع إمام الدعوة العلمي بمكة المكرمة، دورة إمام الدعوة العلمية العاشرة بمكة لكبار العلماء، تحت إشراف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
يأتي ذلك ضمن برنامج خدمة مليون حاج ومعتمر سنويًا وفق رؤية 2030 الذي دشنه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.
وتبدأ الدورة من الأحد، 27/ 11/ 1443هـ، بدروس في شرح الأحاديث المختارة بالحج، لعضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي خلال الفترة من 27 إلى 29/ 11، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب بجامع إمام الدعوة بحي العوالي بمكة المكرمة.
ويشارك في دورة كبار العلماء من 1 إلى 6/ 12: د. صالح الفوزان، و د.عبدالسلام السليمان، ود. جبريل البصيلي.