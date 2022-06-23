"إمام الدعوة العلمي" ينظم الدورة العاشرة بمكة لكبار العلماء

وتبدأ الدورة من الأحد، 27/ 11/ 1443هـ، بدروس في شرح الأحاديث المختارة بالحج، لعضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالحرمين الشريفين الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي خلال الفترة من 27 إلى 29/ 11، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب بجامع إمام الدعوة بحي العوالي بمكة المكرمة.