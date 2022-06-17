إمام المسجد النبوي: إدراك المعالي وبلوغ الغايات لا يتحقق إلا بمكابدة الصعاب

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير أن إدراك المعالي وبلوغ الغايات العليا لا يتحصّل بالتمني والكسل والخمول، لكن المجد والرفع تطلب بالجد والمثابرة والعمل ومكابدة الصعاب، والسعي إلى المعالي سمة كل مثابر نهّاض شمّير بعيد المَنزَعة، له همة تناطح النجوم، وغاية تشامخ الغيوم، يركب المراقي الصعاب، ويناضل لبلوغ الفضائل والمكارم والآراب، لا تثنيه الصوارف عن مرامه، ولا تمنعه العوائق عن غايته.