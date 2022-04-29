إمام المسجد النبوي: الصبر على المداومة والاستقامة والثبات من أعظم القربات

واختتم "البعيجان" بالحثّ على مراقبة الله في كل الأعمال، فهو سبحانه لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولكن ينظر - سبحانه - إلى قلوبنا وأعمالنا، ورُبّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا العطش والجوع والنصَب، ورُبّ قائمٍ ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، مذكّراً أن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله وأن الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني.