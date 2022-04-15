إمام المسجد النبوي: رمضان مدرسة للتربية على تهذيب الأخلاق الفُضلى

وأكد "آل الشيخ" أن هذا الشهر مدرسة للتربية على تهذيب الأخلاق الفُضلى والشمائل العُليا والصفات الحُسنى، فكن أيها الصائم في قمة الطِّيب والحُسن قولًا وفِّعلًا وتعاملًا، ومِّن ذلك أن يتقي العبد الفُحش والأذى وينأى بنفسه عن الإضرار بالآخرين ويبتعد عن كل خُلُق رديء مذموم، وعن كل تعامل فظِّ فاحشِّ، قال صلى الله عليه وسلم : وإذا كان يومُ صَومِّ أحَدِّكم فلا يصخَبْ، ولا يرَفُث، فإن سابهَ أحدٌ، أو قاتَلَه؛ فلْيقُلْ: إني امرؤٌ صائِّمٌ.