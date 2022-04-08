إمام المسجد النبوي: لزوم القرآن في رمضان يغذي قارئه بنعيم لا ينفد

وأردف: أهل القرآن في رمضان يتلذذون بطول القيام ولا يملون كلام الله فهو يحمل قارئه إلى كنوزه فهو نور وروح وهدى وشفاء وذكر ورحمة وبركة، وهذا لا يتأتى إلا بتدبر القرآن والتأمل في معانيه، كما أن آيات القرآن تنقل قارئها إلى ملكوت الله وآياته المبثوثة في الكون وتزيد المعرفة بعظمة الله وقدرته ورقة قلبه.