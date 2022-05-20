إمام المسجد النبوي: ما دُحر الشيطان إلا بسؤال حسن الختام والثبات على الطاعات

وأشار إلى أن الله سبحانه قد منّ عليكم بالمعونة والتوفيق للطاعات والقربات في شهر الخيرات والبركات وحفظكم في من الموبقات وكف عنكم الشيطان الداعي إلى المحرمات والغوايات وقد صفت لكم في رمضان الأوقات وطابت لكم فيه الساعات وتلذذتم بتلاوة وسماع الآيات وزكت قلوبكم بطاعة الرحمن وكبتّم الشيطان وكنتم على الصالحات من الأعوان وإن عدو الله الشيطان المذؤوم المدحور يريد أن يأخذ منكم بثأره بعد فكاك أسره فيجعل الأعمال هباء منثوراً ويريد أن يجعل التقوى فجوراً والخيرات شروراً ويغوي من استطاع ليكونوا معه في جهنم وساءت مصيراً, قال تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ).