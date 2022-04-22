إمام المسجد النبوي يذكّر بعبادات النبي خلال العشر الأواخر من رمضان

وقال "القاسم": قيام ليلة القدر مع التصديق بثوابه مع احتساب أجرها جزاؤه مغفرة الذنوب كلها، وقيامه يكون بالصلاة فيها والدعاء والذكر وكثرة الاستغفار ونحو ذلك، ومن حُرم بركتها وخيرها فهو محروم، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتحرّاها ويحثّ أصحابه على تحرّيها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار من العشر آكد، فكان -عليه الصلاة والسلام- يكثر العبادة في هذه العشر ويجتهد فيها اجتهاداً، يحيي عامة الليل مجتهداً بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار، وكان -صلى الله عليه وسلم- في هذه العشر يتقلّل من أمر الدنيا ويعتزل الناس، ويوقظ أهل بيته لينالوا من بركة هذه الليالي ويصيبوا من خيرها، فكان يعتكف في مسجده في هذه العشر يتحرّى ليلة القدر، حتى يدركها وهو في عبادة متّصلة بحضور القلب.