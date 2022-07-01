إمام المسجد النبوي يسلط الضوء على أنواع البر في الحج

وأكد "ابن حميد" أن أفضل المساجد وأشرفها هو المسجد الحرام فقد خصه الله تعالى بالذّكرِ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدهُ للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد وقد ذكر الله تعالى في كتابه إذ قال: {وإذ جعلنا البيت مثابة} وقال: {إن أول بيت وضع للناس} فإن قصد بيت الله الحرام للصلاة وتأدية العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى، ومنا فريضة الحج إذ جاء سأل رجلا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: "ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه الحج"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلى الجنة".