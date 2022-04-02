إمام جامع القفاري لـ"سبق": العودة لصلاة التراويح بالتقارب مبهج

رفع إمام وخطيب جامع القفاري الشيخ الدكتور ناصر الحمد، التهنئة لولاة الأمر ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعودة الناس لصلاة التراويح للمساجد دون تباعد.
وقال الحمد لـ"سبق": الحمد لله والشكر لله على النعمة فقد عادت الناس لصلاة التراويح بالتقارب في المساجد، والناس مبتهجة، ولمست شغفهم لذلك عن قرب ، وهذه نعمة عظيمة أن الناس تأنس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن وسماعه والتلذذ بذلك، والحقيقة أن حضور الآلاف لصلاة التراويح مبهج للنفس.
وبخصوص جديد جامع القفاري في العاصمة الرياض، خلال شهر رمضان لهذا العام، أكد "الحمد" أن برنامج تصحيح التلاوة للصغار والكبار مستمر، ويبدأ البرنامج بعد صلاة العصر ، بالإضافة إلى الدرس الدائم الذي يقدمه إمام الجامع.
وأشار إلى تهيئة إدارة الجامع لباص ينقل من يريد من الجامع وحتى مقبرة النسيم يومياً، وذلك لاتباع الجنائز والزيارة ، بعد صلاة العصر ومن ثم العودة للجامع.
وشدد على أن الوقت ما بين أذان المغرب والعشاء يمتد لساعتين، حسب التوجيهات والسير حسب تقويم أم القرى .