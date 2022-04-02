إمام جامع القفاري لـ"سبق": العودة لصلاة التراويح بالتقارب مبهج

وقال الحمد لـ"سبق": الحمد لله والشكر لله على النعمة فقد عادت الناس لصلاة التراويح بالتقارب في المساجد، والناس مبتهجة، ولمست شغفهم لذلك عن قرب ، وهذه نعمة عظيمة أن الناس تأنس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إلى القرآن وسماعه والتلذذ بذلك، والحقيقة أن حضور الآلاف لصلاة التراويح مبهج للنفس.