إنجاز سعودي.. "المطرفي" أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات بالخليج

وأوضح أن نيله لهذه الجائزة تأتي لتضافر جهود فريق عمل الإدارة التنفيذية وجميع الزملاء في الشركة وشركاتها التابعة الذين ارتقوا بأداء الشركة لتتوج هذه الجهود بالتكريم في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الجائزة محل تقدير بالنسبة لنا في "المتقدمة للبتروكيماويات"، ونسعد دائمًا أن تكون مثل هذه الجوائز النوعية هي انعكاس حقيقي لأداء الشركة .