إنجاز سعودي.. "المطرفي" أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات بالخليج

في منجز يضاف لمنجزات القيادات الشابة من أبناء المملكة العربية السعودية، توج مؤتمر وجوائز "Top CEO" الذي أقيم في دبي لتكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين في دول الخليج، الرئيس التنفيذي لشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد بن سالم المطرفي، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عن قطاع البتروكيماويات في الخليج.
وتعتمد جوائز "Top CEO" على الأداء المالي للشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية، وكذلك حجمها ونهج الحوكمة الذي تعتمده. وقد أسست هذه الجوائز عام 2012 لتكريم الرؤساء الذين نجحوا في خلق القيمة عبر شركاتهم والمساهمة في تعزيز اقتصاد المنطقة، مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة الرشيدة للشركة.
من جانبه، صرح "المطرفي"، أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً لجهود وأنشطة الشركة طوال الفترة السابقة والتي تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية سمو سيدي ولي العهد الذي جعل العالم ينظر للسعودية بمنظار متميز.
وأوضح أن نيله لهذه الجائزة تأتي لتضافر جهود فريق عمل الإدارة التنفيذية وجميع الزملاء في الشركة وشركاتها التابعة الذين ارتقوا بأداء الشركة لتتوج هذه الجهود بالتكريم في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن هذه الجائزة محل تقدير بالنسبة لنا في "المتقدمة للبتروكيماويات"، ونسعد دائمًا أن تكون مثل هذه الجوائز النوعية هي انعكاس حقيقي لأداء الشركة .
وأضاف: "هذه الجائزة هي تكريس لجهود الزملاء من منسوبي الشركة؛ حيث تعد هذه البرامج المانحة للجوائز جزءًا مهمًا من النظام التنافسي في بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي".
وصَرح ألكسندر هواري، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ميديا كويست Mediaquest، وهي شركة الإعلام المنظمة لهذا الحدث، بقوله: "يسرنا أن نحتفي مع المهندس فهد المطرفي الحائز على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في المنطقة بفضل عملية الاختيار الشفافة والصارمة التي تتبعها، بالإضافة إلى آليات التقييم المفتوحة عبر البرنامج الأهم للجوائز القيادية في المنطقة، والمرجع لرؤساء الأعمال وشركاتهم".