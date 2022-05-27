إنجاز سعودي كبير.. 13 جائزة عالمية لتعليم المملكة في "آيتكس" بماليزيا

وفاز طلاب وطالبات المملكة في المعرض بـ6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالب وسام جابر المالكي والطالب إسماعيل إبراهيم صفراطه، ومجال المواد بمشاركة الطالب فيصل فهد المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان زكائي، ومجال التكنولوجيا الحيوية والصحة بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي، كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين في مجال البيئة بمشاركة الطالبة ميمونة فائق فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبدالله الدوسري.