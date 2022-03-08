"إنجاز عالمي".. حلم إنجاب زوجين سعوديين ميئوسي الحمل يتحقق في جدة

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة، من علاج حالة زوجين ميئوسين من حملهم نتيجة "متلازمة الحويصلات الفارغة"، وذلك في حالة تعد الأولى من نوعها عالميًا، إذ فشلت جميع محاولات الحمل للسيدات اللواتي يعانين نفس المتلازمة على مستوى العالم منذ سنوات طويلة سواء داخل السعودية أو خارجها.

وتوصي جميع المقالات المنشورة العالمية لاستخدام بويضات لمتبرعات في مثل هذه الحالات، إلا أنه بفضل الله تمكن الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة من خلال وضع بروتوكول علاجي لتحقيق حلم السيدة بعد عدة محاولات للتشخيص والعلاج وجهود كبيرة استغرقت عاماً كاملاً عبر تقنية التلقيح المجهري التشخيصي، التي تعد إحدى الطرق الجديدة لعلاج مثل هذه الحالات وتم تطويرها في داخل المملكة بقيادة الدكتور نبيل براشا، والدكتور أحمد متولي، باعتبارها مفتاحاً لعلاج كثير من الحالات الميئوس من إنجابها حتى باستخدام التقنيات المختلفة للإخصاب المساعد.

وأوضح استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد براشا، أن السيدة كانت تعاني متلازمة الحويصلات الفارغة، إذ إنه معروف طبياً أن البويضات لها جدار يحميها وهو عبارة عن جدار شفاف يحتضن الحيوان المنوي لتخصيب البويضة، لكن الذي يحدث في بعض الحالات عدم حدوث الحمل في غياب هذا الجدار، رغم أن السيدات لا يعانين مشكلات ظاهرية أو عوامل تعيق حدوث الحمل مثل زيادة الوزن، كبر السن، التدخين، فعند سحب البويضات لديهن للتلقيح المجهري لا يتم العثور على أي بويضات، في وقت يظهر جهاز السونار وجود بعض البويضات لكنها تتكون دون الجدار الحامي للبويضة الذي يتم بوساطته التلقيح بالحيوان المنوي، فعند سحب هذه البويضات فإنها لا تتحمل وتذوب وقت اجراء الحقن المجهري، لذا نجد أن جميع العمليات التي تجري لمثل هذه السيدات تفشل في الأخير.

وتابع: "بفضل الله، ثم بجهود الفريق الطبي استطعنا وضع بروتوكول علاجي محدد للسيدة من خلال سحب البويضات تحت ضغط معين حتى لا تتأثر البويضة لعدم وجود أي جدار حماية، وبعد إجراء عدة محاولات تكللت الجهود بتوفيقٍ من الله بالنجاح، وحدث الحمل عبر التلقيح المجهري، واستمر دون معاناة بالشكل الطبيعي لتسعة شهور وتحت متابعة الطبيب المعالج إلى أن أنجبت السيدة طفلها، وهو بكامل صحته وعافيته وتحققت أمنية الحمل والإنجاب عند السيدة".

وقال "براشا"، إنه لا توجد طريقة من الممكن اتباعها لخفض فرص الإصابة بمتلازمة الحويصلات الفارغة الوراثية، خاصة في حالة تأخر الحمل الأولي غير المفسر فمن الممكن أن يخضع الزوجان لبعض الفحوصات الجينية لمحاولة معرفة سبب الخلل الحاصل.

يشار إلى أن الفريق الطبي تكوّن من خبراء عالميين بقيادة الدكتور نبيل براشا والدكتور أحمد متولي، وهم: الدكتور ساندرو استيفيس من البرازيل، والدكتور محمد فوزي من مصر، والدكتورة هادية براشا من السعودية، علي الحلاني من أستراليا، منال الهمشري، وأميمة خميس من مصر، وتم تقديم الحالة في أكبر تجمع دولي لاستشاريي الخصوبة وتأخر الانجاب بمؤتمر عالمي 2022 اختتم فعالياته في القاهرة بمصر أخيراً من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور أحمد متولي، كما تم نشر الحالة كأول حالة عالمياً تكللت بالنجاح الكامل في بحث علمي كإنجاز طبي الأول من نوعه ونادر في مجلة الخصوبة والتلقيح المجهري العالمية التي تشرف عليها كامبريدج.