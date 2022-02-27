إنجاز للمرة الثانية.. تتويج أممي لجامعة المؤسس بـ"الزيرو بروجكت"

فازت جامعة الملك عبدالعزيز بجائزة الزيرو بروجكت العالمية 2022م للمرة الثانية، حيث تسلّم الجائزة بمقر الأمم المتحدة في فيينا، رئيس وفد الجامعة الزائر، وهم: وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ووكيل العمادة لذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان.

وتُقدم الجائزة للجهات الرائدة في تمكين ذوي الإعاقة حول العالم، حيث شهدت الجائزة في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروعاً من 106 دول حول العالم، اختير منها 76 مبادرة ومشروعاً، بناءً على ثلاثة معايير: الابتكار، والتأثير، وقابلية التوسع والتطوير.

وتعدّ مبادرة الجامعة "التعليم العالي للجميع" من جهود الجامعة الشاملة لتمكين ذوي الإعاقة؛ حيث عملت الجامعة من عام 2014م - 2021م على تحسين بيئتها العمرانية والأكاديمية ونتج عنها زيادة هائلة في عدد الطلبة من ذوي الإعاقة من 60 طالباً في 2014م، إلى 1459 طالباً حالياً.