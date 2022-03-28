إنجاز 80% من مبادرة دكة حطين الواقعة بطريق محمد بن سعد بالرياض

أعلنت أمانة الرياض، عن إنجاز 80% من دكة حطين الواقعة على طريق الأمير محمد بن سعد؛ لتشمل مساحات أكبر للمشاة، ومناظر جمالية مستوحاة من الهوية المحلية؛ تحقيقًا لمستهدف الارتقاء بجودة الحياة.
وأضافت الأمانة أنها تطمح إلى أن نتدرج في تطبيق مبادرة دكة لتغطي مختلف أرجاء الرياض.
وتم تجميل الطريق بحجارة على شكل مثلثات ذات ارتباط بالهوية العمرانية للمدينة.
وأوضحت الأمانة على حسابها بتويتر، أن مبادرة "دكة حطين" تتكامل مع تأهيل اللوحات التجارية؛ لتضفي بُعدا جماليًّا على الطريق.
ومبادرة "حطين" هي فكرة تهدف إلى إحياء الفراغات العمرانية؛ تماشيًا مع مستهدفات الارتقاء بجودة الحياة في مدينة الرياض.