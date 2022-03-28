إنجاز 80% من مبادرة دكة حطين الواقعة بطريق محمد بن سعد بالرياض

أعلنت أمانة الرياض، عن إنجاز 80% من دكة حطين الواقعة على طريق الأمير محمد بن سعد؛ لتشمل مساحات أكبر للمشاة، ومناظر جمالية مستوحاة من الهوية المحلية؛ تحقيقًا لمستهدف الارتقاء بجودة الحياة.