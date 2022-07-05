إنجاز 980 مهمة.. أمانة الطائف تكثف جهودها لتهيئة مصليات عيد الأضحى

نفذت فرق أمانة الطائف أكثر من 980 مهمة عمل بالمواقع المجاورة لمصليات وجوامع العيد المعتمدة، حيث شملت الأعمال المنفذة جهود النظافة والصحة العامة والإصحاح البيئي، ومعالجة التشوهات البصرية وتوزيع حاويات النفايات وتخصيص فرق ميدانية مدعومة بالآليات والعمالة للعمل المتواصل بمحيط المصليات.
ويأتي ذلك بدعم جهود الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وتنسيق الجهود لتهيئة مصليات العيد للتسهيل على المصلين.
وقامت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وبلديات (شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) بتكثيف جهود تهيئة كافة المواقع المحيطة بالمصليات والجوامع المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.
يذكر أن الأمانة نسقت جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة لتهيئة كل ما من شأنه راحة المواطنين والتسهيل عليهم خلال موسم الحج الحالي.