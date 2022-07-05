إنجاز 980 مهمة.. أمانة الطائف تكثف جهودها لتهيئة مصليات عيد الأضحى

وقامت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وبلديات (شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا، الشفا, السيل الصغير، السيل الكبير، العطيف، عشيرة، الطائف الجديد) بتكثيف جهود تهيئة كافة المواقع المحيطة بالمصليات والجوامع المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.