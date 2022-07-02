إنشاء وتشغيل منصات جديدة لشحن السيارات الكهربائية في المدينة المنورة

وتُعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع لإنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية وتهيئة منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية، التي تُمَكّنهم من شحن سياراتهم بسهولة ويسر؛ الأمر الذي يشجع المستهلكين على استخدام هذه النوعية من السيارات؛ فضلًا عن دعم برامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال دعم التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة وتأكيد الالتزام بالسياسات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة.