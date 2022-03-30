إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. المملكة تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري

جاء ذلك تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.