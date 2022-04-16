إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تسليم 104 آلاف مصحف لموريتانيا الاثنين المقبل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تُسلِّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، البالغة (104) آلاف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم، إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة. وستجري مراسم تسليم الهدية بمقر سفارة السعودية في العاصمة نواكشوط الاثنين المقبل الموافق 17/ 9/ 1443هـ بعد الاستعدادات المتكاملة فنيًّا ولوجستيًّا لوصول الشحنات كافة.
وبتلك المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشرًا وتعليمًا.
وأشار إلى أن تلك الهدية التي وجَّه الملك بتقديمها للأشقاء في موريتانيا وغيرها من دول العالم هي رسالة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، من موقع المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ريادة العالم الإسلامي، التي خصها الله سبحانه وتعالى بها لتحمل هذه الأمانة الثقيلة. وتذلل القيادة الرشيدة في السعودية كل الأعباء الجسيمة، بكل اقتدار، وبكل ما يتوافر من إمكانات لخدمة الإسلام والمسلمين أينما كانوا.
وأوضح أن تلك الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها، ومباشرة إرسالها إلى جمهورية موريتانيا الشقيقة، هي امتدادٌ لما تم إرساله إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية؛ ليتم توزيعها بالتنسيق مع مقام وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا، إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم، وتماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها السعودية في خدمة كتاب الله ونشره في مختلف بقاع الأرض؛ إذ يصل بالمجان لكل مسلمي العالم بعد جهود جبارة فنية ولوجستية، تقوم بها السعودية لتحقيق هذا الهدف السامي والنبيل، الذي يلاقي استحسان كل مسلمي العالم.
وبيَّن أن تلك الهدية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، خاصة في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم بجدارة، هي أغلى هدية من أكبر مطبعة شيدتها السعودية لخدمة القرآن الكريم، وتحظى بعناية واهتمام المسلمين حول العالم. مشيرًا إلى ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تسعة ملايين نسخة سنويًّا إلى 20 مليون نسخة. مضيفًا: "تحقق ذلك -ولله الحمد- بفضل الله، ثم بالدعم السخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دؤوبة من سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-".
ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحاته بأنه بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة على مدى التاريخ، من دعم وجهود لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد وصل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام 2021 إلى أكثر من 345 مليون نسخة، وُزّع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على السعودية عزها وتقدمها واستقرارها؛ لتبقى منارة للعالم الإسلامي، وقدوة للمسلمين حول العالم، تحمل راية الإسلام الحق، وتحفظ وتنشر كتاب الله -عز وجل- بأبهى صوره، داعيًا الله أن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.