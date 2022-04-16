إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. تسليم 104 آلاف مصحف لموريتانيا الاثنين المقبل

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحاته بأنه بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة على مدى التاريخ، من دعم وجهود لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد وصل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام 2021 إلى أكثر من 345 مليون نسخة، وُزّع منها أكثر من 320 مليون نسخة هدية من حكومة السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على السعودية عزها وتقدمها واستقرارها؛ لتبقى منارة للعالم الإسلامي، وقدوة للمسلمين حول العالم، تحمل راية الإسلام الحق، وتحفظ وتنشر كتاب الله -عز وجل- بأبهى صوره، داعيًا الله أن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.