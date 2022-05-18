إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. سمو نائب وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

حضرت اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومن الجانب الأمريكي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.