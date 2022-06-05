"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات عقارية بالرياض والمدينة المنورة

وتعرض المزادات 117 أصلًا من العقارات، تتمثل في: (أراضٍ تجارية، وسكنية، وزراعية، وفلل، وعمائر تجارية، وسكنية)، وتبدأ المزادات بمزاد "واحة الرياض" الذي يقام حضوريًّا ليعرض 15 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد "دار الهجرة" الحضوري الذي يعرض 28 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد "تنمية" الحضوري الذي يعرض 24 عقارًا، ومزاد "تنمية" الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات، ومزاد "بوابة الخير" الذي يعرض 40 عقارًا جميعها بمدينة الرياض.. ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط: infath.sa/auctions.