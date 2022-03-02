"إنفاذ" يشرف على 6 مزادات لبيع العقارات والمنقولات من الأصول تحت التصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 6 مزادات علنية، تقام على عقارات ومنقولات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 5 - 9 مارس 2022م.

وتعرض المزادات 130 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، إضافة إلى منقولات متنوعة تتمثل في سيارات كلاسيكية ومقتنيات ثمينة من الساعات والمجوهرات والسبح.

وتبدأ المزادات بمزاد فيحاء الرياض المقام على 10 عقارات في مدينة الرياض، ثم مزاد إثراء المقام على 13 عقارًا في مدينة جدة، ومزاد كنوز الزلفي المقام على عقارين في محافظة الزلفي، ومزاد تطوير الذي يقام على عقار في محافظة الدوادمي، ومزاد جوهرة السداد المقام على 90 عقارًا في مدينة الطائف، إضافة إلى مزاد المقتنيات القيمة والسيارات الحضوري الذي يقام بمدينة الرياض لعرض مقتنيات ثمينة من تركة خاصة، ليستمر المزاد إلى يوم ثانٍ لعرض 4 سيارات كلاسيكية نادرة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.