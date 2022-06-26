"إنفاذ" يشرف على 8 مزادات بمساحات تتجاوز 900 ألف مترٍ مربع في 6 مدن

وتعرض المزادات أكثر من 300 أصل من العقارات والمنقولات التي تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وقصورٍ سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومجموعة من الأنعام من الإبل والماعز ومجموعة من الحاويات وقطع غيار السيارات ومعدات وآلات لمصنع متخصص بالأثاث والخشبيات، وتبدأ بمزادٍ وسط نجد الرياض الذي يقام إلكترونياً ليعرض 9 عقاراتٍ بمدينة الرياض، ومزاد إطلالة طويق الحضوري الذي يعرض 12 عقاراً بمدينة الرياض، ومزاد الباطن الإلكتروني الذي يعرض 10 عقاراتٍ بمحافظة حفر الباطن، ومزاد محافظة رنية الذي يعرض 5 عقارات، ومزاد العلم الحضوري الذي يعرض 13 عقاراً بمنطقة الشرقية، وأما المنقولات فيقام مزاد الأنعام الحضوري الذي يعرض 231 من الإبل الوضح والنعيم والماعز بمدينة حائل، ومزاد الحاويات الحضوري الذي يعرض عددًا من قطع غيار السيارات والإكسسوارات ومجموعة من الحاويات ومنقولات مستودعات بمدينة جدة، إضافةً إلى مزاد مصنع الأثاث الحضوري الذي يعرض 54 قطعةً من الآلات والمعدات والمكائن ومنظمات الكهرباء بمدينة الرياض، وللتفاصيل يمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بإنفاذ على الرابط:infath.sa/auctions.