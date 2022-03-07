"إنفاذ" يشرف على 9 مزادات عقارية في 9 مدن لاستعراض 61 عقاراً

وتبدأ المزادات بمزاد عالية الخفجي الإلكتروني، المقام على فرصة عقارية في محافظة الخفجي، ثم مزاد الشروق الحضوري المقام على 15 عقاراً في مدينة حائل، ومزاد بيادر القصيم الإلكتروني المقام على 4 عقارات في منطقة القصيم، ومزاد بيادر القصيم الحضوري الذي يُقام على عقارين في مدينة بريدة، ومزاد أعالي طيبة الحضوري المقام على 7 عقارات في المدينة المنوّرة، ومزاد الفخامة الحضوري المقام على 4 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد شمال المملكة الإلكتروني المقام على 12 عقاراً في كلٍ من: تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء، ومزاد الثريا الحضوري المقام على 6 عقارات مدينة الرياض، ومزاد رحاب المدينة الحضوري المقام على 10 عقارات بمنطقة المدينة المنوّرة.