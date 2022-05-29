"إنفاذ" يعرض 56 أصلًا من العقارات والسيارات في 4 مزادات علنية

وتبدأ المزادات بمزاد النخيل بريدة، الذي يقام حضوريًّا وإلكترونيًّا، ليعرض 9 عقارات في المزاد الحضوري، و4 أخرى في المزاد الإلكتروني، ومزاد النخيل عنيزة يعرض أيضًا 9 عقارات في المزاد الحضوري، و4 أخرى في المزاد الإلكتروني، إضافة إلى مزاد النخيل (الرس- والبكيرية) الإلكتروني الذي يعرض 13 عقارًا متنوعًا بمختلف محافظات ومدن منطقة القصيم، وأما مزاد شغف للسيارات؛ فيعرض 17 سيارة فاخرة وكلاسيكية نادرة، ويمكن الاطلاع على صفحة المزادات الخاصة بـ"إنفاذ" على الرابط: infath.sa/auctions.