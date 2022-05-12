"إنفاذ" يعلن عن إقامة 6 مزادات علنية في مختلف مدن المملكة

ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (https://infath.sa/) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.