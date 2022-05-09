"إنفاذ" يعلن عن عرض عيادات طبية وشاليهات ومزارع في 8 مزادات علنية

وتبدأ المزادات بمزاد أصداف جدة الإلكتروني الذي يستعرض 11 عقارًا متنوعًا بمدينة جدة، ومزاد محافظتي الخرج والدلم الإلكتروني الذي يستعرض 34 عقاراً بمحافظتي الخرج والدلم، ومزاد نسمات الجنوب الإلكتروني (الباحة) الذي يُقام على 5 عقارات، كذلك مزاد نسمات الجنوب الإلكتروني (نجران ورنية) الذي يقام على 5 عقارات بعدة أحياء بمنطقة نجران، إضافة إلى مزاد نسمات الجنوب الإلكتروني (جازان) الذي يستعرض 8 عقارات، وما يخص المنقولات يقام مزادين على منقولات عيادات طبية بحي النسيم وحي المروج في الرياض، الذي يقام على 9 أصناف من الأجهزة والأدوات الطبية بأحجام وأنواع مختلفة والمفروشات والأثاث المكتبي بأصناف متعددة.