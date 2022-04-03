"إنفاذ" يفتتح شهر رمضان بـ 7 مزادات للذهب والعقارات

وتعرض المزادات 46 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية ومجوهرات وحُلي متعددة الأصناف، وتبدأ المزادات بمزاد فيحاء الرياض الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات متعددة بمدينة الرياض، ومزاد طويق الإلكتروني الذي يستعرض عقاراً بحي طويق بالرياض، ومزاد مزايا مكة الإلكتروني الذي يُقام على عقارين بمكة المكرمة، ومزاد مستقبل طيبة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بعدة أحياء على مستوى المدينة المنورة، ومزاد مشارف مكة الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات متنوعة بمكة المكرمة، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض 8 عقارات بالمنطقة الشرقية، وأخيرًا مزاد المنقولات الذي يقام على 17 صنفًا من الذهب والمجوهرات بأحجام وأنواع مختلفة بمدينة الرياض.