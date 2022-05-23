"إنفوجرافيك".. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

منطقة الرياض عدد الزيارات 742 عدد المخالفات 4، مكة المكرّمة عدد الزيارات 402 عدد المخالفات 4، المدينة المنوّرة عدد الزيارات 181 بلا مخالفات، القصيم عدد الزيارات 208، ولا توجد مخالفات، المنطقة الشرقية عدد الزيارات 802 عدد المخالفات واحدة، عسير عدد الزيارات 115 عدد المخالفات لا يوجد، تبوك عدد الزيارات 120 عدد المخالفات لا يوجد، حائل عدد الزيارات 115 عدد المخالفات 1، الحدود الشمالية عدد الزيارات 40 بلا مخالفات، جازان عدد الزيارات 73 المخالفات 5، نجران عدد الزيارات 137 دون أي مخالفة، الجوف الزيارات 101 المخالفات لا توجد، الباحة الزيارات 38 المخالفات لا توجد.