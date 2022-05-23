"إنفوجرافيك".. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

نفّذت جهات حكومية عدة 3074 زيارة لمنافذ بيع الأجهزة المنزلية للتأكّد من التزام المنشآت التجارية باللوائح والمعايير المتعلقة بكفاءة الطاقة للمنتجات.
وأسفرت الجولات عن رصد 18 منشأة مخالفة، إما لعدم وجود بطاقة على المنتج، أو وجود بطاقة قديمة على المنتج "النجوم"، البطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة مما يصعب قراءتها، وأخيراً ربما تكون البطاقة الملصقة غير ملوّنة "أبيض وأسود".
واستهدفت الجولات منافذ بيع الثلاجات مع المجمّدات، الثلاجات، المجفّفات، الغسّالات، المكيّفات، وشارك فيها كلٌّ من: "وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".
وجاءت الجولات الرقابية على المناطق المستهدفة في المملكة كالتالي:
منطقة الرياض عدد الزيارات 742 عدد المخالفات 4، مكة المكرّمة عدد الزيارات 402 عدد المخالفات 4، المدينة المنوّرة عدد الزيارات 181 بلا مخالفات، القصيم عدد الزيارات 208، ولا توجد مخالفات، المنطقة الشرقية عدد الزيارات 802 عدد المخالفات واحدة، عسير عدد الزيارات 115 عدد المخالفات لا يوجد، تبوك عدد الزيارات 120 عدد المخالفات لا يوجد، حائل عدد الزيارات 115 عدد المخالفات 1، الحدود الشمالية عدد الزيارات 40 بلا مخالفات، جازان عدد الزيارات 73 المخالفات 5، نجران عدد الزيارات 137 دون أي مخالفة، الجوف الزيارات 101 المخالفات لا توجد، الباحة الزيارات 38 المخالفات لا توجد.