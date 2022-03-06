"إنفوجرافيك".. هذا ما كشفت عنه جولات رقابية مفاجئة على "مستودعات السخانات"

نفّذت جهات حكومية عدة، جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه؛ للتأكد مـن التــزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه، وأسفرت جميعها عن عدم وجود مخالفات.