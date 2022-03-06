محليات

"إنفوجرافيك".. هذا ما كشفت عنه جولات رقابية مفاجئة على "مستودعات السخانات"

نفذتها جهات عدة شملت 37 مستودعًا في المنطقة الشرقية والوسطى ومكة المكرمة
"إنفوجرافيك".. هذا ما كشفت عنه جولات رقابية مفاجئة على "مستودعات السخانات"
سبق
سبق

نفّذت جهات حكومية عدة، جولات رقابية على مستودعات سخانات المياه؛ للتأكد مـن التــزام المستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه، وأسفرت جميعها عن عدم وجود مخالفات.

وشملت الجولات ثلاث مناطق في المملكة، هي المنطقة الشرقية "4 مستودعات"، والمنطقة الوسطى "19 مستودعا"، ومنطقة مكة المكرمة "14 مستودعا"، منها 37 مستودعا مطابقا و37 مستودعا مستهدفا، ولم تسجل أية مستودعات مخالفة.

وشارك في الجولات الرقابية كلٌّ من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وزارة التجارة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
جولات رقابية
مستودعات سخانات المياه

أخبار قد تعجبك

No stories found.