إنقاذ الشاب العالق في مركز أبو راكة بتبوك

تمكنت فرق الدفاع المدني، قبل قليل، من إنقاذ الشاب الذي علق منذ صباح أمس الثلاثاء.
وحسب المعلومات، فإنه سيتم نقل الشاب إلى مستشفى أبو راكة العام عبر الطائرة العمودية، وتشير المعلومات إلى أن صحته جيدة ولله الحمد.
وكان شاهد عيان زوّد "سبق" بمقطع فيديو لعمليات الإنقاذ قد قال في وقت سابق: ضيق الموقع جعل الشاب في وضع الوقوف منذ الساعة الحادية عشرة صباح أمس.
وأضاف: الفرق الموجودة في الموقع إلى جانب الدفاع المدني، تتضمن فرقًا من الهلال الأحمر وبلدية أبو راكة ومتطوعين.
وأردف: أقرب منطقة يمكن للسيارات الوصول إليها من موقع سقوط الشاب تبعد 2 كيلومتر؛ حيث يتطلب من فرق الإنقاذ المشي سيراً على الأقدام للوصول للشاب، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة؛ بسبب نقل معدات الإنقاذ لاسيما أن المنطقة وعرة.