إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى المسجد الحرام

وأضافت أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء الطبي، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد، وهو بصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه, مؤكدة أن المدينة الطبية تقدم خدماتها للرعاية الصحية التخصصية لجميع الحجاج والزوار والمعتمرين يقوم عليها أطباء مؤهلين تأهيلاً عالياً وبإمكانيات عالمية حديثة تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.