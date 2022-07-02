إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال ذهابه إلى المسجد الحرام

وقالت الوزارة: "استقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حالة الحاج الإيراني الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، وقام الفريق الطبي من مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة".