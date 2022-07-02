إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال ذهابه إلى المسجد الحرام

أوضحت الصحة أن فريقًا طبيًّا أنقذ حاجًّا إيرانيًّا في العقد السادس من العمر، من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.
وقالت الوزارة: "استقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حالة الحاج الإيراني الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، وقام الفريق الطبي من مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة".
وأضافت "الصحة" أن "الفريق المعالج قرر إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء الطبي، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تَقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء ولله الحمد، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه".
وأكدت "الصحة" أن المدينة الطبية تقدم خدماتها للرعاية الصحية التخصصية لجميع الحجاج والزوار والمعتمرين، ويقوم عليها أطباء مؤهلون تأهيلًا عاليًا وبإمكانيات عالمية حديثة، وتحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.