"إنقاذ طائرة من كارثة" ليس أوّلها.. قصص بطولية لسعوديين دفع بعضهم حياته ثمنًا لها

تختزن الذاكرتان "البشرية والتقنية" مواقف بطولية لأبناء المملكة أنقذوا خلالها الأرواح وحصدوا الإعجاب، بفضل سمات أصيلة ترسخت في شخصية المواطن السعودي، فأصبح النبل والشهامة من أكثر صفاتهم التي تتجلى كل وقت.
أمّا آخر المواقف التي رسمت بوضوح شهامة أبناء المملكة، حينما نجح موظف سعودي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد يودي بها، بفضل حُسن تصرفه وسرعة بديهته.
وكانت البداية حينما اشتعلت النيران بشكل مفاجئ في عجلات طائرة إفريقية من طراز "إيرباص" في جدة، خلال شهر إبريل الماضي؛ بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط، قبل أن تصل الطائرة إلى ساحة الانتظار، وفي وسط حالة من الذعر، بدأ الركاب في الخروج من الطائرة، في حين هرع موظف الخدمات الأرضية أحمد الرفاعي، لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام "مطفأة الحريق".
ونتيجة لتجاوبه وتصرفه السريع الذي أسهم بإنقاذ حياة الركاب في لحظة حرجة، استحق "الرفاعي" تكريم سلطات مطار الملك عبد العزيز له، حيث قال :"أنا مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني. والحمد لله أنني تمكنت من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".
وقبل أشهر، حصد شقيقان سعوديان إعجاب الجميع حينما غامرا بحياتهما من أجل إنقاذ ستيني وأغنامه من الغرق، في سيول مركز "وراخ" بمحافظة العقيق، بعد تعطل مركبته وازداد تدفق السيل في الموقع، مما أدى إلى سرعة توجه الشقيقين إليه بأسرع وقت لإنقاذه وتمكنا من ذلك.
ووثق مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام أحد الشابين بالترجل من الصهريج إلى سقف سيارة الستيني، ثم بدأ في مساعدته للانتقال للشاحنة، وبقي ممسكًا به حتى تم إخراجه إلى بر الأمان ثم العودة لمركبته بعد انخفاض السيل قليلاً وإخراجها بما فيها من أغنام.
وأكد الشابان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهما "أثناء مرورهما بالقرب من الرجل شاهدا السيول تحاصر مركبة، وفورًا تم إحضار الصهريج الذي كان يقوده وتم اختراق السيل لإنقاذ قائد المركبة وهو ستيني ومعه أغنامه في الصندوق الخلفي للمركبة.
وفي العام الماضي، تصدّر اسم الشاب علي البطاشي وسائل الإعلام السعودية، بعدما دفع حياته ثمنًا لإنقاذ والد صديقه السبعيني بعد محاولتهما إنقاذه من الغرق، حيث كان الشاب صاحب الـ30 عامًا، قد تصرف بشهامة لا مثيل لها حينما حاول إنقاذ والد صديقه من الغرق في تجمع مياه بمنطقة زراعية نتيجة فتح سد وادي قنونا، لينجو الصديق ووالده، فيما جرفت المياه الشاب "علي"، ليموت غرقًا.
وكان والد صديق "علي" يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا خلال الأسابيع الماضية. وبعد انهيار العقم الترابي بالأرض الزراعية سقط الرجل السبعيني، وبقي ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديقه له، وفي الحال، وعندما شاهد الشاب "علي" استغاثة والد صديقه، دفع بنفسه لإنقاذه، فسقط في حفرة عميقة من المياه، واستُشهد غرقًا.
كما أنقذت شهامة رجل أعمال سعودي، أسرة من بيع منزلها في مزاد، حيث أقدم على شراء عقار بقيمة مليون ريال، يعود لورثة، وهم سيدتان وابن من أصحاب الهمم، اضطروا إلى بيع منزلهم لسد احتياجاتهم المادية، وبعد شرائه للعقار، قام الرجل السعودي برد العقار لهم أمام الجميع، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.
وانتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، ليثير مشاعر الجميع، ومنهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، والذي أعاد نشره وكتب: "مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عُرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة، رجل أعمال من تبوك يشتري عقارًا لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه "امرأتين وابن معاق" الله يجازيه كل خير ويبارك له في ماله. حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة".
كما استحوذ شابان سعوديان على إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العام الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو لهما توثيقًا للحظة شهامة بين الصديقين اللذين تنافسا على دفع الحساب.
وظهر في الفيديو صديقان يستقلان سيارة، ويقفان لدفع الحساب عند شباك الطلبات في أحد المطاعم، حيث حاول أحد الصديقين دفع الحساب، ليقوم الآخر الجالس بجانب كرسي السائق بالخروج من شباك السيارة ويقفز فوقها ليستطيع الوصول لشباك الدفع، ويدفع الحساب بدلاً من صديقه، وقد وثقت كاميرات المراقبة هذا المشهد، وتم نشره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد المغردون أن ما حدث يظهر جانب من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا.
وفي عام 2013، أنقذت شهامة الشاب سعود الشمري فتاتين بعدما حاول سائق سيارة أجرة "ليموزين" اختطافهما في مدينة الرياض، حيث شاهد الشاب - وهو معلم يعمل في الرياض- فتاتين على طريق الخرج إحداهما تضرب سائق تاكسي بينما الأخرى تستنجد بالمارة بعدما أغلق سائق التاكسي أبواب السيارة، وأخذ يزيد سرعة قيادته، فما كان منه إلا أن أسرع لملاحقته من أجل إيقافه بداية من مخرج 18 حتى طريق السلي أي نحو عشرة كيلومترات حتى تمكن بالفعل من اعتراض السيارة وإيقاف سائقها بالقوة، ومن ثم تشاجر مع السائق الذي تبين له أنه من الجنسية الباكستانية، وبعد ذلك اتصل الشمري بالدوريات الأمنية الذين جاؤوا على الفور وباشروا الواقعة، وتسلموا الفتاتين وأوقفوا السائق لإحالة قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض.
وعلى الرغم من أنّ الشاب لا تربطه أي علاقة بالفتاتين ولكن شهامته دفعت به ليكون طوق النجاة لهما من قبضة السائق، ومحاولة اختطاف لا أحد يعلم ما كان مصيرها لو لم يلحق بهما الشمري.
وفي السياق نفسه، فقد قادت شهامة ومروءة شاب "حائلي"، حجاجًا من الشيشان إلى تجاوز عقبات كبيرة واجهتهم، وهم في طريقهم لأداء مناسك الحج في عام 2009، بعد أن تعرضت مركبتهم إلى حادث مروري أعطبها وأوقفهم عن مواصلة المسير ليلة الوقوف في عرفة، خصوصًا أنهم في سباق مع الوقت، إذ إن الحج أيام معلومات.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن الشاب عبد العزيز بن علي الخطيب من أهالي حائل تصادف مروره بأحد الميادين وسط حائل بوجود حادث مروري تعرض له حجاج من دولة الشيشان ستة رجال وامرأتان، ووسط الحزن الذي أصابهم، لم يتوان الشاب الحائلي بدعوتهم إلى منزله، وضيافتهم، قبل أن يقوم بكفالتهم لدى مرور حائل واستخراج ورقة من المرور تمكنهم من الوصول إلى عرفة في الليلة نفسها، مع قيامه باستئجار سيارة تقلهم إلى المشاعر.
ولم تتوقف مروءة الشاب السعودي عند ذلك، فبعد مغادرتهم حائل إلى المشاعر المقدسة، قام بإدخال سيارتهم في إحدى الورش المتخصصة في حائل وإصلاحها على حسابه الخاص كي تكون جاهزة بمجرد عودتهم من أداء فريضة الحج.
ولم تقف شهامة أبناء المملكة عند حدود الوطن فقط، وإنما تجاوزت لخارجه أيضًا، فقبل سنوات حصد المبتعث السعودي في أوتاوا في كندا، ياسر شنيف آل عباس اهتمام العالم، بعدما غامر بحياته في سبيل إنقاذ طفل 12 سنة بعد أن علق ساق الطفل في المقعد الخلفي لسيارة والده بسبب حزام الأمان إثر حادث تصادم شنيع.
وكان "آل عباس" في طريقه مغادرًا احتفالاً للنادي السعودي وكان يرتدي الزي التقليدي السعودي عندما لاحظ حادث سيارة بالقرب من شارع "نيوكلاس"، وقد اشتعلت فيها النيران بداخلها أب وأطفاله الثلاثة.
وبحسب صحيفة "أوتاوا ستيزن"، والتي كتبت عن بطولة آل عباس في إنقاذ الطفل بشجاعة لا متناهية، أن الفارق كان لحظات قليلة على انفجار السيارة التي كان يقبع فيها الطفل بعد أن حرر والده وإخوانه لحظة الحادثة مع بداية اشتعال النيران بعد تحطيم الأبواب من أجل إنقاذهم فيما بقي الطفل ذا الـ 12 في السيارة بسبب حزام الأمان.
وأضافت الصحيفة أن شجاعة ياسر آل عباس تعد عملاً بطوليًا سيبقى في ذاكرة العائلة، فيما وصفت حالة آل عباس بعد إنقاذه للطفل أنه عاد لسيارته ليستجير من هواء الليل البارد بعد أن كان يرتدي الثوب السعودي الأبيض.