"إنقاذ طائرة من كارثة" ليس أوّلها.. قصص بطولية لسعوديين دفع بعضهم حياته ثمنًا لها

وفي عام 2013، أنقذت شهامة الشاب سعود الشمري فتاتين بعدما حاول سائق سيارة أجرة "ليموزين" اختطافهما في مدينة الرياض، حيث شاهد الشاب - وهو معلم يعمل في الرياض- فتاتين على طريق الخرج إحداهما تضرب سائق تاكسي بينما الأخرى تستنجد بالمارة بعدما أغلق سائق التاكسي أبواب السيارة، وأخذ يزيد سرعة قيادته، فما كان منه إلا أن أسرع لملاحقته من أجل إيقافه بداية من مخرج 18 حتى طريق السلي أي نحو عشرة كيلومترات حتى تمكن بالفعل من اعتراض السيارة وإيقاف سائقها بالقوة، ومن ثم تشاجر مع السائق الذي تبين له أنه من الجنسية الباكستانية، وبعد ذلك اتصل الشمري بالدوريات الأمنية الذين جاؤوا على الفور وباشروا الواقعة، وتسلموا الفتاتين وأوقفوا السائق لإحالة قضيته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض.