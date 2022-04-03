إنقاذ مريضة من "تسمم دموي مميت" في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وصلت مواطنة لقسم الطوارئ، ببرج النساء والولادة التابع لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، تعاني ألمًا شديدًا وانتفاخًا بالبطن، وعلى الفور تم عمل التحاليل والأشعة اللازمة، وشُخصت الحالة بوجود التهاب حاد في البطن.
وأُجريت للمريضة عملية استكشاف عاجلة أوضحت أنها تعاني بسبب تجمع صديدي تصل كميته إلى ثلاثة لترات، مع غرغرينة بستارة البطن، وتم على الفور عن طريق فريق طبي متخصص وأجهزة متقدمة التعامل مع الحالة، وتم إنقاذ المريضة من تسمم دموي حاد كاد يؤدي إلى وفاتها -لا قدر الله-.
أوضح ذلك لـ"سبق" متحدث صحة الطائف، سراج الحميدان، وقال: "المريضة حاليًا منومة، وتتماثل للشفاء - ولله الحمد-".
ويُعدُ مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بـ 800 سرير، 300 منها ببرج النساء والولادة أكبر منشأة صحية على مستوى المحافظة، ويزخر بإمكانات بشرية وطبية متقدمة.