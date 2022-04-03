إنقاذ مريضة من "تسمم دموي مميت" في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وأُجريت للمريضة عملية استكشاف عاجلة أوضحت أنها تعاني بسبب تجمع صديدي تصل كميته إلى ثلاثة لترات، مع غرغرينة بستارة البطن، وتم على الفور عن طريق فريق طبي متخصص وأجهزة متقدمة التعامل مع الحالة، وتم إنقاذ المريضة من تسمم دموي حاد كاد يؤدي إلى وفاتها -لا قدر الله-.