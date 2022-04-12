إنقاذ معتمر سوري أصيب بجلطة دماغية أثناء أداء العمرة

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أجياد للطوارئ، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر سوري الجنسية، يبلغ من العمر 57 عاماً، بعد تعرضه لجلطة دماغية وضعف في الطرف الأيمن العلوي والسفلي أثناء أداء العمرة.
ونُقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم، وتمت مباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والنقل الإسعافي والعلاج التنفسي والتمريض.
وحرص فريق الاستجابة السريعة على سرعة النقل إلى المستشفى وعمل الأشعة المقطعية للتأكد من عدم وجود نزيف دماغي.
وتمت مباشرة الحالة من قبل طبيب استشاري الأعصاب والسكتة الدماغية بالمستشفى الافتراضي عبر تقنية الطب الاتصالي والمرتبط بمستشفى أجياد للطوارئ، ضمن مشروع السكتة الدماغية بالوزارة، والذي يتوافر به استشاريو طب الأعصاب والسكتات الدماغية على مدار الساعة.
وتم التواصل مع الاستشاري من خلال الخدمة الافتراضية لتقييم حالة المريض، في إطار المساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة وفق ما تطلَبه الوضع وباحترافية عالية، حتى استقرت الحالة.
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور عبدالله بن فيصل الحارثي، على الجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة ومراكز طوارئ الحرم ومستشفى الحرم لخدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف لموسم رمضان 1443.
وأفاد أن مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبكادر طبي مؤهل لتقديم أفضل رعاية طبية لزوار بيت الله الحرام.