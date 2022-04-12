إنقاذ معتمر سوري أصيب بجلطة دماغية أثناء أداء العمرة

وتم التواصل مع الاستشاري من خلال الخدمة الافتراضية لتقييم حالة المريض، في إطار المساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة وفق ما تطلَبه الوضع وباحترافية عالية، حتى استقرت الحالة.