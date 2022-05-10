إنهاء إجراءات السفر بالذكاء الصناعي.. "مستقبل الطيران" في الرياض

وأشار "أوليفيرا" إلى أن العالم يشهد حاليًا تعافيًا نسبيًّا في قطاع الطيران والمطارات وهو ما يتطلب الاستعداد له.

يُذكر أن الجلسة تطرقت إلى كفاءة الوقود في صناعة الطيران والعمل على تخفيض الانبعاثات المضرة بالبيئة.