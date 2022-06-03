إنهاء معاناة طفل من ورم عظمي بالكي بالتردد الحراري بـ "تخصصي الملك فهد" ببريدة

وتبيّن وجود ورم، وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة والأشعة للطفل، ليقرر الفريق الطبي تنويمه ليتم إجراء الأشعة التداخلية له، ثم قام الطبيب المختص بالأشعة بتخدير أعصاب الطرف السفلي بتوجيه الأشعة التلفزيونية "السونار" قبل قيامه بالتخدير الواعي العميق للمريض، بعدها تم حرق الورم بجهاز الكي بالتردد الحراري ومادة الكحول المركزة عن طريق إبرة رفيعة حجمها أقل من 3 مل وفي وقت وجيز، حيث تعافى المريض وتم إخراجه من المستشفى، ولله الحمد، دون وجود آلام أو مضاعفات.