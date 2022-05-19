إنهاء معاناة فتاة عشرينية مع تقوّس بالعمود الفقري بمستشفى فهد بجدة

نجح فريق طبي جراحي من مستشفى الملك فهد بجدة في إنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا تعاني من تقوس بالعمود الفقري، وذلك بعد إجراء عملية جراحية لها معقدة، وقد تكللت بالنجاح.
وقد أجريت العملية الجراحية من الفريق الطبي لجراحة العظام بقيادة الدكتور خالد محمد المدني، ومساعده الدكتور محمد الغامدي، ومن قسم التخدير الدكتور كريم، والدكتور لطفي.
وتجرى هذه العمليات المعقدة منذ فترة طويلة لحالات الجنف أو الانحناء والتقوس في العمود الفقري للمريض، وتستدعي التدخل الجراحي السريع من قبل جراحي العظام.
وقال الدكتور خالد مدني رئيس الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية وأشرف عليها: المريضة كانت تعاني من تقوس العمود الفقري بدرجة 46، وتسمى بمرض الجنف، وكانت تحتاج لإجراء عملية جراحية لتعديل التقوس ومنع ازدياد الانحراف في المستقبل.
وأضاف: هذا المرض يعرف أيضًا باسم الجنف مجهول السبب، وهو ينتشر عند بعض الفتيات خاصة في مرحلة النمو ما بين 12 سنة إلى 18 سنة، وقد تزداد درجة الانحراف إذا كانت الدرجة عالية؛ لذا ننصح المريض في هذه الحالة بمراجعة الطبيب المختص لمتابعة الحالة الصحية ووضع الخطة العلاجية المناسبة حسب الحالة الصحية.
جدير بالذكر أن المريضة جاءت إلى قسم العظام بمستشفى الملك فهد، وكانت تعاني من جنف أو تقوس بالعمود الفقري، وكانت الحالة للمريضة في ازدياد في درجة الانحراف.
وقد تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريضة والكشف عليها للتأكد من حالتها المرضية المعقدة؛ حيث تم عمل إجراء الإشاعات اللازمة للمريضة، وكذلك تم عمل الإجراءات اللازمة والتحاليل المخبرية لما قبل العملية الجراحية، بعد ذلك قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي تمت بنجاح.
وقد خرجت المريضة وهي بصحة جيدة، وتقوم المريضة بعمل متابعة في عيادة العظام بمستشفى الملك فهد لمتابعة حالتها.
وقال الدكتور "مدني": مستشفى الملك فهد بجدة يمتاز بمثل هذه العمليات المعقدة لمثل هذه الحالات، وخبرة واسعة جدًّا في ظل توفير الإمكانيات المتطورة في قسم جراحة العظام بالمستشفى، وبفضل دعم وجهود وزارة الصحة والشؤون الصحية بجدة، والمسؤولين القائمين على مستشفى الملك فهد بجدة.