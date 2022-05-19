إنهاء معاناة فتاة عشرينية مع تقوّس بالعمود الفقري بمستشفى فهد بجدة

وأضاف: هذا المرض يعرف أيضًا باسم الجنف مجهول السبب، وهو ينتشر عند بعض الفتيات خاصة في مرحلة النمو ما بين 12 سنة إلى 18 سنة، وقد تزداد درجة الانحراف إذا كانت الدرجة عالية؛ لذا ننصح المريض في هذه الحالة بمراجعة الطبيب المختص لمتابعة الحالة الصحية ووضع الخطة العلاجية المناسبة حسب الحالة الصحية.