"إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه".. آية قرآنية فُهمت بالخطأ

ففي الآية 20 من سورة "الحاقة" يقول الرب تبارك وتعالى: "إِنِّی ظَنَنتُ أَنِّی مُلَـٰقٍ حِسَابِیَهۡ"، يظن بعض الناس أن الظن المراد به الشك، لكن الصواب أن المراد بالظن هنا اليقين.