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"إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه".. آية قرآنية فُهمت بالخطأ
الظنّ في اللغة لا يُقصد به الشكّ فقط.. قد يعني اليقين
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان، تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 20 من سورة "الحاقة" يقول الرب تبارك وتعالى: "إِنِّی ظَنَنتُ أَنِّی مُلَـٰقٍ حِسَابِیَهۡ"، يظن بعض الناس أن الظن المراد به الشك، لكن الصواب أن المراد بالظن هنا اليقين.
وبذلك يصبح المعنى: إني كنت متيقناً من أني ملاقٍ حسابي، فالمؤمن يعتقد موقناً أنه ملاقٍ هذا اليوم لا محالة ويقينه الجازم بالبعث وملاقاة الحساب يدفعه إلى الاستعداد له وإحسان القول والعمل؛ ليجد ما يسعده ويرضيه عند ملاقاة ربه.