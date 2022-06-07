"إيجاد" ترحب بطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠ في الرياض

وتحدث عن القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة، اللتين ستعقدان خلال العام الجاري في مدينة الرياض، مؤكداً أن القمة السعودية الأفريقية التي ستعقد للمرة الأولى، تأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تعزيز الشراكة مع دول القارة الأفريقية كافة.