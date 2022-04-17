"إيجار" تضيف 4 مدن جديدة إلى "المؤشر الإيجاري".. تعرف عليها

وكان المؤشر الإيجاري بدأ إصدار تقاريره الشهرية مارس الماضي، حيث أصدر تقريره الثاني في أبريل الحالي لأكثر من 185 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، وتصدرت مدينة الرياض التقرير في القطاعين السكني والتجاري، ويتوقع أن تتضمن تقاريره القادمة بيانات القيم الإيجارية للوحدات التي يشملها المؤشر.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الخدمة ومزاياها، عبر منصة سكني والدخول إلى صفحة "التقارير والبيانات" والبحث باستخدام تصفية النتائج أو باستخدام الخرائط التفاعلية.