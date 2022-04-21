"إيجار" يطلق خدمة تسلّم الوحدات وتسليمها إلكترونًّيا

يذكر أن الشبكة قدمت العديد من المزايا والخدمات الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة بخطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًّا، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية التي تمكّن من نقل حساب فواتير المياه باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.