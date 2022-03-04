إيران والإخوان ونظام الحكم.. ولي العهد يرسم خطوط السعودية الحمراء

كان الأمير محمد بن سلمان آل سعود واضحًا أيضًا عندما سألته المجلة عن الديمقراطية في السعودية، فأكد أن نظام السعودية معقد، ويتكون من أنظمة قبلية من شيوخ قبائل ورؤساء مراكز وهجر.

ودون مواربة أطلق كلمات شفافة واضحة: "أقول إنني لا أستطيع تغيير السعودية من ملكية إلى نظام مختلف؛ لأن الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ 300 سنة، وقد عاشت هذه الأنظمة القبلية والحضرية التي يصل عددها إلى 1000 بهذا الأسلوب طيلة السنوات الماضية، وكانوا جزءًا من استمرار السعودية دولة ملكية".