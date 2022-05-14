إيطاليا توقف سعوديًّا بتهمة الإضرار بمَعْلم تاريخي وسياحي شهير

وقالت هيئة حماية التراث في روما في بيان: إن السيارة تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29، مضيفة أنه تمت إعادة تركيب بعض قطع الرخام بشكل مؤقت للسماح بفتح المنطقة لعبور المشاة، مشيرة إلى استمرار العمل لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل تام.