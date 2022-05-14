إيطاليا توقف سعوديًّا بتهمة الإضرار بمَعْلم تاريخي وسياحي شهير

أوقفت السلطات الأمنية في إيطاليا رجلًا بتهمة التسبب بأضرار في مَعْلم تاريخي وسياحي شهير بقيادة سيارة فاخرة من نوع "مازيراتي" على "السلالم الإسبانية".
وذكر تقرير "CNN" وصحيفتي "leggo و rainews" الإيطاليتين، أن المتهم سعودي الجنسية "٣٧ عامًا" قاد سيارة مستأجرة فاخرة على المعلم الأثري نهاية الأسبوع الماضي، وتم التعرف عليه من خلال صور شركة تأجير السيارات.
وذكرت التقارير أن السلطات الإيطالية وجهت له تهمة "إلحاق أضرار جسيمة بالتراث الثقافي والآثار" في البلاد، ويتوقع أن يتم تحميله تكاليف الأضرار.
وقالت هيئة حماية التراث في روما في بيان: إن السيارة تسببت في حدوث كسور في الدرجتين الـ16 و29، مضيفة أنه تمت إعادة تركيب بعض قطع الرخام بشكل مؤقت للسماح بفتح المنطقة لعبور المشاة، مشيرة إلى استمرار العمل لاستعادة الوضع إلى ما كان عليه بشكل تام.
وتعتبر السلالم الإسبانية من المعالم الأثرية والسياحية الشهيرة في إيطاليا، وهي تصل بين دوار إسبانا وساحة ترينيتادي مونتي، وتضم 135 درجة، ويعود بناؤها إلى القرن السابع عشر.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها هذا المعلم الأثري لذات الحادث؛ فقد سبق أنْ أتلفت عدة درجات بسبب قيادة سائقين سياراتهم فوق السلالم عن طريق الخطأ.