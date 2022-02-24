"إيكوتريل" يعود مجدداً ضمن فعاليات مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء

يعود سباق الجري إيكوتريل العلا مجدداً هذا العام يومي 18 و19 مارس 2022، ضمن مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.

ويُمكِّن السباق الذي يتضمّن الجري والمشي لمسافات طويلة، المشاركين من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية المختلفة من استكشاف المناظر المذهلة والطبيعة الساحرة للعلا في تجربة صحية للذهن والجسد.

وإيكوتريل العلا هو سباق يتم تشغيله في الوجهات السياحية مع التركيز على البيئة والطبيعة والإثارة الناتجة من التحدي. تأسس السباق على واجهة المسؤولية البيئية، حيث يجمع شتى المشاركين في مناطق طبيعية، ويسلط الضوء على الطابع الثقافي والطبيعي للعلا، واحترام الطبيعة.

وتعد رياضة الجري رياضة متنامية على مستوى العالم وتعد العلا واحدة من أكثر الوجهات إثارة في العالم لتجارب الجري على الطريق.

وتكون التجربة من مستويات مختلفة من مسارات الجري، ومناسبة لجميع الأعمار وفئات اللياقة البدنية المختلفة، بما في ذلك 80 كم، و50 كم، و25 كم. وستقدم أيضًا تجربة جديدة لمسافة 10 كيلومترات (الجري والمشي لمسافات طويلة)، بالإضافة إلى سباق الغروب الجديد وسباق الأطفال.