"إيه. إم. آي" تُوَقّع عدة اتفاقيات عالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة

وهدفت اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.. كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة "إيه. إم" العربية السعودية المحدودة، وشركة TAHPI الأسترالية، وشركة TLC الأسترالية؛ لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والتأهيلية والخدمات الاجتماعية، واتفاقية مع شركة Inmind الرائدة في مجال الرعاية النفسية والتأهيلية في المملكة المتحدة؛ حيث تملك الشركة عدة مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في عدة مدن بالمملكة المتحدة.