"إيه. إم. آي" تُوَقّع عدة اتفاقيات عالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة

وقّعت شركة "إيه. إم. آي. العربية السعودية" المحدودة، عدة اتفاقيات مع شركات عالمية؛ سعيًا لتوسيع شراكاتها المحلية والدولية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة.
وهدفت اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.. كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة "إيه. إم" العربية السعودية المحدودة، وشركة TAHPI الأسترالية، وشركة TLC الأسترالية؛ لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والتأهيلية والخدمات الاجتماعية، واتفاقية مع شركة Inmind الرائدة في مجال الرعاية النفسية والتأهيلية في المملكة المتحدة؛ حيث تملك الشركة عدة مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في عدة مدن بالمملكة المتحدة.
وتُعد شركة "إيه. إم. آي" العربية السعودية المحدودة إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتخصصة في تشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية؛ حيث تأسست عام 1981م كمشروع مشترك بين شركة زينل للصناعات المحدودة وشركة AM الأمريكية المملوكة لشركة (AMI American Medical International)، التي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.
وقامت شركة إيه. إم. آي. على مدار الأربعين عامًا الماضية بتشغيل وإدارة مستشفى الملك فهد في الباحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، ومستشفى قوى الأمن في الرياض، ومستشفى الملك خالد للحرس الوطني في جدة، ومستشفى الملك فهد للحرس الوطني في الرياض، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران.
ولا تزال الشركة تقوم بإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية بمختلف مناطق المملكة، كما أن الشركة لديها استثمارات في القطاع الصحي الخاص، من خلال مساهمتها في مستشفيات ومراكز مغربي، وشركة أنفاس الراحة المتخصصة في الرعاية الطويلة للمرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى مساهمتها في شركة إمداد للأعمال الطبية المحدودة المتخصصة في مجال تقنيات الطب التجميلي.