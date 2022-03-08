ابتكار سعودي.. "الروقي" يعرض أول مكتب يعمل بالذكاء الاصطناعي

عرض المحامي السعودي بدر بن فرحان الروقي رئيس لجنة المحامين والموثقين بـ"غرفة مكة" للدورة الـ20، مشروعه حول مكتب محاماة يعمل بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عن ابتكار "الروقي" إثر مشاركته في الملتقى الدولي الأول للمستشارين والمحامين الدوليين الذي نظّمه التحالف الدولي للمحامين في دبي؛ للاطلاع على المستجدات بجميع المجالات القانونية.. ويعد الابتكار الأول من نوعه في العالم.

وأكد "الروقي" خلال الملتقى إيجابيات نظام (ناجز) في الحد من انتشار جائحة كورونا بين القضاة والمحامين ومرتادي المحاكم في السعودية، وهي خطوة متقدمة في المجال العدلي تُحسب لوزارة العدل السعودية.

شارك في الملتقى نخبة من المحامين الدوليين والمستشارين وأساتذة القانون وممثلي جمعيات ونقابات المحامين والمكاتب الدولية وعدد من رواد الأعمال والاستشاريين في مجالات التجارة الدولية والاستثمار والنقل البحري.

وشارك في الملتقى الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد الدراسات القضائية في الإمارات، والدكتور هاني دويدار أستاذ القانون التجاري والبحري ورئيس كلية القانون جامعة أبو ظبي الأسبق، والدكتورة هدى المهزع الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين في مملكة البحرين، والدكتور شكري الدقاق أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، والشيخ الدكتور أحمد بن خلفان الغفيلي عضو مجلس الدولة الأسبق في سلطنة عمان، والمستشارة تهاني العبيدلي أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، ومن السعودية أحمد بن عبدالعزيز المتخصص في المحاماة والاستشارات القانونية بمكة المكرمة، والمحامي عماد بن محمد شاطر والمهتم بتطوير الأعمال الصغيرة عضو لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة للدورة الـ20، كما شارك في تقديم الملتقى الإعلامية الدكتورة أمل ملحم.

وقالت المستشارة "نديدة الدقاق" الأمين العام للتحالف الدولي للمحامين في كلمتها، خلال الافتتاح: إن هدف الملتقى هو تفعيل دور المحامين الدوليين في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة المتعلق منها بالتجارة وحماية المعاملات الناشئة عنها؛ فضلًا عن تسليط الضوء على أنشطة المستشارين الدوليين ودورهم في دعم القضايا المجتمعية وكشف تأثير الفضاء الإلكتروني على نظام التقاضي والتعامل معه في إطار دولي، وكذلك التعرف على النظم الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة بعرض نماذج ومقترحات.