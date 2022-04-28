"ابن حثلين": الاحتفاء الشعبي بسمو ولي العهد يتسق مع الإنجازات

ثَمّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس ومؤسس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، التلاحم الكبير للشعب السعودي مع قيادته بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبيّن "ابن حثلين" أن الاحتفاء الشعبي يأتي متسقًا مع حجم ما تَحقق من منجزات هائلة على صعيد الإنسان وبناء مناخه وتوفير سبل عيشه الكريم.
وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعطى المملكة العربية السعودية وإنسانها دفعات جديدة ومتلاحقة، أسست لأن يكون ذا فكر متوائم مع رؤية 2030 ومستهدفاتها عبر تفاعله مع التأثير وتحقيق معدلات النجاح.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أن ما تم توفيره خلال السنوات القليلة الماضية للموروث والثقافة الشعبية، قفز بقطاعاتها إلى مستويات مرتفعة ومن بينها الاهتمام بالإبل ومساراتها الاقتصادية.
واختتم أن الدعم الكبير من لدن ولي العهد المُشرِف العام على نادي الإبل؛ أوجد جذبًا كبيرًا من شريحة ملاك الإبل، وأثمر عن سلسلة من التشريعات والأنظمة التي حفزت القطاع نحو ظهور مهرجانات وفعاليات، وتنامي المتعاملين مع الإبل كموروث وكسوق اقتصادي ديناميكي وفعال.