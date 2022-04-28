"ابن حثلين": الاحتفاء الشعبي بسمو ولي العهد يتسق مع الإنجازات

واختتم أن الدعم الكبير من لدن ولي العهد المُشرِف العام على نادي الإبل؛ أوجد جذبًا كبيرًا من شريحة ملاك الإبل، وأثمر عن سلسلة من التشريعات والأنظمة التي حفزت القطاع نحو ظهور مهرجانات وفعاليات، وتنامي المتعاملين مع الإبل كموروث وكسوق اقتصادي ديناميكي وفعال.