"ابن سالم": نشارك العالم ريادتنا في مجال الأرصاد

كرّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم، اليوم، صحيفة "سبق" على هامش الاحتفاء باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وتسلّم التكريم نيابةً عن رئيس التحرير علي الحازمي، مدير التحرير بالمنطقة الغربية عبدالله الراجحي.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد احتفل، اليوم، بفعاليات اليوم العالمي للأرصاد الجوية 2022 تحت عنوان الإنذار المبكر والعمل المبكر بمقر المركز بجدة بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن بن سالم غلام، وعدد من القيادات الحكومية والجمعيات المعنية بالطقس والمناخ.
وقال الرئيس التنفيذي في كلمته بهذه المناسبة: نشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس الموافق لتاريخ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950م، ويأتي شعار هذا العام بعنوان "الإنذار المبكر والإجراءات الجوية الهيدروليكية والمعلومات المناخية؛ من أجل الحد من مخاطر الكوارث"، انسجامًا مع المتغيرات المناخية الطارئة على العالم وما تمثله من تحدٍّ كبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الدول والمجتمعات للحدّ من أخطارها.
وأضاف أن معظم دول العالم سعت للاهتمام بمعلومات الطقس والإنذار المبكر للمساعدة في التخفيف من آثار الكوارث، وأعدّت الخطط والبرامج المساندة للحفاظ على المقدرات وحماية المجتمعات وتحسين البنى التحتية، ونجد اليوم الكثير من دول العالم تتسابق إلى إعداد البرامج ذات العلاقة بالإنذار المبكر، ورفع دقة معلومات الطقس ودراسة التغيرات المناخية كعنصر رئيس في مجابهة الظروف المناخية الطارئة.
وأفاد بأن المملكة أدركت هذه التحديات، فكانت من أوائل الدول التي أطلقت النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وعملت على تحسين جودة التواصل مع الجهات المستفيدة، ورفع قدرات التنبؤ، وزيادة دقتها؛ بهدف توفير المعلومات والمؤشرات الأرصادية على المستوى الوطني، وزيادة سرعة توصيل المعلومات الطارئة للجهات المعنية التي تسهم -بإذن الله- في حماية الأرواح والممتلكات العامة من آثار الكوارث الطبيعية.