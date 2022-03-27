"ابن سالم": نشارك العالم ريادتنا في مجال الأرصاد

وقال الرئيس التنفيذي في كلمته بهذه المناسبة: نشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس الموافق لتاريخ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950م، ويأتي شعار هذا العام بعنوان "الإنذار المبكر والإجراءات الجوية الهيدروليكية والمعلومات المناخية؛ من أجل الحد من مخاطر الكوارث"، انسجامًا مع المتغيرات المناخية الطارئة على العالم وما تمثله من تحدٍّ كبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الدول والمجتمعات للحدّ من أخطارها.